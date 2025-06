Inter buone notizie per Chivu | Dumfries e Pio Esposito in gruppo

Ottime notizie dall'Inter: Chivu, Dumfries e Pio Esposito si sono uniti al gruppo durante la rifinitura in vista della sfida contro l'Urawa Red. Dopo il pareggio, i tifosi sperano in una reazione forte e positiva, puntando sulla presenza di questi talenti per affrontare al meglio la seconda giornata del Mondiale per Club. La squadra è pronta a riaffermare la propria determinazione sul campo.

L`Inter ha svolto la rifinitura alla vigilia della partita con l`Urawa Red, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Dopo il pareggio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inter - buone - notizie - chivu

Allenamento Inter, Lautaro ancora a parte: buone notizie per Pavard, Frattesi e Mkhitaryan! - Nella giornata di allenamento ad Appiano Gentile, l’Inter di Simone Inzaghi continua la preparazione per la sfida contro la Lazio.

Djorkaeff: "Credo che all'Inter un ciclo sia finito. Sono contento che hanno scelto Cristian Chivu come allenatore, perché lui conosce l'ambiente, ha lo spirito da interista ed è anche quello di cui noi interisti abbiamo bisogno". Vai su Facebook

L’Inter sposta le sue attenzioni su Cristian Chivu confermando ciò che ripetiamo da diverse settimane: Patrick Vieira sarà l’allenatore del Genoa anche in vista della prossima stagione. Il punto sulle panchine di Serie A e sulla giornata rossoblú Vai su X

GdS - Chivu sempre in emergenza: anche Thuram è ko. Buone notizie da Pio Esposito; Ranocchia: Ecco come gioca Chivu: il Parma è in buone mani; Parma, Chivu: Inter? Dobbiamo fare risultato.

GdS - Chivu sempre in emergenza: anche Thuram è ko. Buone notizie da Pio Esposito - Domani l'Inter tornerà in campo dopo essersi trasferita dalla California a Seattle: in programma alle 21 italiane il match con l'Urawa Red Diamonds. Da msn.com

Inter, Chivu in emergenza: contro l’Urawa senza Thuram e altri cinque, ma Pio Esposito c’è - Domani la squadra di Chivu affronterà i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. fcinter1908.it scrive