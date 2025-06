Insieme per Lega Italiana Fibrosi Cistica Piemonte alle Lavanderie a Vapore di Collegno

Unitevi a noi per una serata indimenticabile di musica e solidarietà, dove le Lavanderie a Vapore di Collegno diventano il palcoscenico di un impegno condiviso contro la fibrosi cistica. Sabato 21 giugno, alle ore 21:00, lasciatevi coinvolgere da emozionanti performance e dall’energia di una comunità unita per fare la differenza. Non mancate: insieme possiamo accendere speranze e costruire un futuro migliore.

