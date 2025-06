Insieme a te per l’ambiente 50 kg di rifiuti abbandonati raccolti in provincia di Frosinone

Insieme a te per l’ambiente ha dimostrato come la collaborazione possa fare davvero la differenza: in tre tappe, più di 50 volontari hanno raccolto oltre 50 kg di rifiuti abbandonati nella provincia di Frosinone. Le iniziative, tenutesi tra Cassino, Posta Fibreno e Frosinone, sono un esempio concreto di come piccoli gesti possano contribuire a proteggere il nostro territorio. Per un futuro più pulito, ogni impegno conta.

Oltre 45 kg raccolti da più di 50 volontari. Ecco i numeri delle tre tappe di McDonald’s di “Insieme a te per l’ambiente”, tenutesi rispettivamente a Cassino venerdì 30 maggio, a Posta Fibreno domenica 8 giugno e a Frosinone giovedì 12 giugno. Tre giornate - organizzate con il patrocinio dei. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - “Insieme a te per l’ambiente”, 50 kg di rifiuti abbandonati raccolti in provincia di Frosinone

In questa notizia si parla di: insieme - ambiente - frosinone - rifiuti

Pulizia del Lago di Telese: subacquei e cittadini insieme per l’ambiente - La pulizia del lago di Telese, svoltasi domenica 18 maggio, ha unito subacquei e cittadini in un gesto condiviso per l'ambiente.

«L’iter seguito dalla Stazione Unica Appaltante di Frosinone per l’affidamento del Servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani non si è ancora concluso, e viene certamente portato avanti nel rispetto delle leggi e in piena trasparenza, così come l’operato d Vai su Facebook

“Insieme a te per l’ambiente”, 50 kg di rifiuti abbandonati raccolti in provincia di Frosinone; L'INIZIATIVA - 'Insieme a te per l'ambiente' di McDonald's: oltre 50 kg di rifiuti raccolti a Frosinone, Cassino e Posta Fibreno; La nostra attenzione all'ambiente.

Economia circolare e sostenibilità: il progetto di Marco Nicola Domizio (Ares Ambiente) a Frosinone - L’impianto di compostaggio di Ares Ambiente a Piedimonte San Germano è un simbolo della visione di economia circolare del fondatore Marco Nicola Domizio. Si legge su informazione.it

“Insieme a te per l’ambiente” si è chiuso con 13 tonnellate di rifiuti raccolti - La quarta edizione di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s si è chiusa con oltre 4. Secondo repubblica.it