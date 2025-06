Inseguita fermata e derubata dell’auto La drammatica avventura di una giovane donna rapinata da un 36enne Rintracciato ed arrestato dai Carabinieri lungo la Monti Lepini

Una drammatica sequenza di eventi si è consumata a Prossedi, dove una giovane donna è stata inseguita, rapinata e la sua auto abbandonata. La vicenda, culminante con l’arresto del responsabile, un 36enne rintracciato dai carabinieri lungo le Monti Lepini, mette in luce il coraggio e l’efficacia delle forze dell’ordine nel fermare i criminali. Per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda, continua a leggere.

Una rapina a mano armata quella consumatasi a Prossedi. La vittima, una giovane donna alla guida della sua Alfa Mito, è stata inseguita da un uomo in Fiat Panda, che l'ha costretta a fermarsi sulla strada provinciale Guglietta Vallecorsa. Dopo averla spinta fuori dall'auto, l'aggressore ha preso il controllo del veicolo e si è allontanato a tutta velocità, abbandonando la sua Panda, che risultava essere stata rubata qualche giorno prima a Ferentino. La donna, nonostante il trauma, è riuscita a chiamare i soccorsi e fornire una descrizione dell'uomo, utile per l'immediato avvio delle ricerche.

