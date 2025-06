Innovare la filiera della moda | Tradizione da non disperdere

L'industria della moda, simbolo di creatività e tradizione, si trova oggi a un crocevia cruciale: innovare senza perdere le radici. L'evento Future For Fashion 2025, promosso da Confindustria Toscana Centro, Costa e il Centro Firenze per la Moda Italiana, ha delineato un percorso condiviso per rilanciare il settore. Emerge così un decalogo di strategie per rafforzare competitività e leadership, dimostrando che il futuro della moda può essere scritto unendo innovazione e tradizione.

Innovare una filiera, quella della moda, sempre più in crisi. E’ il messaggio che arriva da Future For Fashion 2025, evento organizzato da Confindustria Toscana Centro e Costa e il Centro Firenze per la Moda Italiana, con il supporto di CDP – Cassa Depositi e Prestiti e Kering per spingere sul confronto e la riflessione fra i soggetti del comparto. Il risultato è stato un decalogo con raccomandazioni per rafforzare competitività e leadership del sistema moda. All’evento ha preso parte anche il presidente della Toscana, Eugenio Giani, che ha rilanciato la necessità di una formazione qualificata per rilanciare il settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Innovare la filiera della moda: "Tradizione da non disperdere"

