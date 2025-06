Inizia l’Estate al Castello Tra musica danza teatro

l’estate al castello, un evento imperdibile che trasforma le storiche mura in un palcoscenico di musica, danza e teatro. Un’occasione unica per vivere la città in modo suggestivo e coinvolgente, immergendosi in un’atmosfera ricca di arte e cultura sotto il cielo stellato di Milano. Non perdete l’appuntamento: l’estate al castello vi aspetta per farvi sognare ad ogni spettacolo.

Una scenografia imponente, quella del cortile delle armi del Castello Sforzesco, costruito nel XV secolo da Francesco Sforza sui resti di una fortificazione medioevale, tra il Cinquecento e il Seicento, diventa una delle principali cittadelle militari d'Europa, restaurato da Luca Beltrami ed oggi, oltre ad essere uno dei principali simboli meneghini, vanta musei e un polo culturale. Anche quest'anno è la sede della rassegna culturale estiva di Milano, Estate al Castello, promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune di Milano. Un ricco programma da giugno a settembre con la direzione artistica affidata a Federico Russo.

