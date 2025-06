infrastrutture materie prime e ferrovie tutti gli accordi firmati tra italia e ue a villa panphilj

In un clima di grande collaborazione tra Italia e Unione Europea, Villa Doria Pamphilj si trasforma nel palcoscenico perfetto per siglare accordi strategici su infrastrutture, materie prime e ferrovie. È qui che le imprese italiane si rimettono in moto, alimentando il Piano Mattei e proiettandolo verso una dimensione internazionale ed europea. La giornata si chiude con la promessa di rilanciare il made in Italy e posizionare l’Africa al centro del nostro futuro condiviso, alla...

La politica fa il suo corso. Poi ci sono le imprese a fare da bulloni per il Piano Mattei, ormai entrato di diritto nella fase più internazionale e anche più europea della sua vita. La lunga giornata a Villa Doria Pamphilj porta in dote tutta una serie di intese tra realtà industriali italiane ed europee, per mettere nuova benzina nel grande motore di fabbrica italiana, con cui dare all'Africa la centralità che merita. La carne al fuoco, alla vigilia e durante il " The Mattei plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the african continent ", co-presieduto dalla premier Giorgia Meloni e dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, era tanta.