Infrastrutture materie prime e ferrovie Tutti gli accordi firmati tra Italia e Ue a Villa Panphili

In un contesto di sfide e opportunità, le recenti intese siglate tra Italia e UE a Villa Doria Pamphilj rappresentano una svolta strategica per le infrastrutture, le materie prime e le ferrovie. La politica fa il suo corso, ma sono le imprese a mettere in moto il Piano Mattei, ora più internazionale ed europea che mai. La giornata si conclude con l'auspicio che queste alleanze possano realmente rilanciare la nostra economia e rafforzare il ruolo dell’Italia nel panorama globale.

La politica fa il suo corso. Poi ci sono le imprese a fare da bulloni per il Piano Mattei, ormai entrato di diritto nella fase più internazionale e anche più europea della sua vita. La lunga giornata a Villa Doria Pamphilj porta in dote tutta una serie di intese tra realtà industriali italiane ed europee, per mettere nuova benzina nel grande motore di fabbrica italiana, con cui dare all’Africa la centralità che merita. La carne al fuoco, alla vigilia e durante il “ The Mattei plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the african continent ”, co-presieduto dalla premier Giorgia Meloni e dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, era tanta. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Infrastrutture, materie prime e ferrovie. Tutti gli accordi firmati tra Italia e Ue a Villa Panphili

