Infrastrutture Ferrante Mit | 14 milioni per manutenzione strade di Cilento e Vallo Diano

Le infrastrutture del Cilento e del Vallo di Diano, simboli di un territorio ricco di storia e bellezze naturali, stanno per ricevere un importante impulso grazie a un investimento di oltre 14 milioni di euro da parte di Anas. Questa manutenzione straordinaria non solo migliorerà la qualità delle strade, ma rafforzerà anche l’economia locale e il turismo. Un passo deciso verso un futuro più sicuro e sostenibile per queste terre preziose.

"L'avvio da parte di Anas dei lavori di manutenzione straordinaria su tre arterie fondamentali del Cilento e del Vallo di Diano, per un investimento complessivo che supera i 14 milioni di euro, è un segnale concreto dell'attenzione che il Governo, e in particolare il Mit, rivolgono al.

