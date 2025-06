Infortuni scolastici in crescita del 400% 77mila infortuni in un anno Il governo stanzia fondi per rendere strutturale assicurazione per docenti ATA e studenti

Gli infortuni scolastici sono aumentati del 400% nel solo 2024, con oltre 77.883 incidenti registrati e una crescente preoccupazione per la sicurezza nelle aule. Per proteggere studenti, docenti e personale Ata, il governo ha deciso di investire risorse significative, rendendo strutturale l'assicurazione scolastica. Questa iniziativa rappresenta una svolta epocale nel settore, puntando a garantire un ambiente più sicuro: un passo fondamentale verso un nuovo paradigma di tutela e prevenzione.

Con oltre 77.883 infortuni registrati nel solo 2024 e una crescita allarmante nei primi mesi del 2025, le aule scolastiche si confermano luoghi più pericolosi di quanto si possa immaginare. La risposta del governo arriva attraverso una rivoluzione assicurativa che promette di cambiare per sempre il volto della sicurezza negli istituti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

