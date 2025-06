Infortuni Cni | Per sicurezza porti ridefinire layout aree di carico e scarico merci e catena di movimentazione

Investire nelle aree di carico e scarico merci rappresenta una priorità per garantire la sicurezza nei porti italiani. Il Consiglio nazionale degli ingegneri, durante la tredicesima giornata dell’ingegneria della sicurezza a Salerno, ha sottolineato come ridisegnare layout e catene di movimentazione possa prevenire infortuni e trasformare la sicurezza in un vero vantaggio competitivo. La sfida è chiara: migliorare i controlli e le strutture per proteggere lavoratori e infrastrutture.

(Adnkronos) – Investire nelle aree di carico e scarico merci per una maggiore sicurezza dei porti. E' questo il messaggio lanciato dal Consiglio nazionale degli ingegneri e della Fondazione del Cni, oggi in occasione della tredicesima giornata nazionale dell'ingegneria della sicurezza, attraverso lo studio 'Sicurezza come fattore competitivo: il caso dei porti italiani', a Salerno.

