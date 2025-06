Infortunati Inter Chivu in piena emergenza | ecco chi recupera l’allenatore nerazzurri in vista del match con il River Plate

L'Inter si trova a dover affrontare una vera e propria emergenza in vista della sfida contro il River Plate, con diversi infortunati che complicano la gestione della squadra. Tuttavia, c’è ottimismo: tra i recuperi possibili c’è anche Chivu, pronto a rimettersi in gioco per rinforzare l’undici nerazzurro. In un clima di tensione e speranza, l’allenatore romeno valuta ogni opzione per poter contare sui migliori elementi disponibili e portare a casa il risultato.

Infortunati Inter, nerazzurri in piena emergenza: ecco chi può recuperare Chivu per il prossimo match con il River. Nell'aria si respira un mix di attesa e preoccupazione in casa Inter, dove il tecnico Chivu si trova a dover gestire una situazione infortuni non indifferente. Con l'imminente sfida contro il River Plate che si avvicina, l'allenatore romeno deve fare i conti con l'assenza di alcuni elementi chiave della rosa, mentre spera nel recupero di altri. DAL CORRIERE DELLO SPORT – «L'Inter fa la conta degli infortunati. Oltre a Thuram, al momento Chivu non può disporre di Calhanoglu, Frattesi e Dumfries che però potrebbero tornare arruolabili per la sfida contro il River, in programma nella notte italiana di giovedì 26 giugno.

Verso l'esordio col Monterrey, come giocherà la prima Inter di Chivu: tra emergenza attacco e Calhanoglu, la probabile formazione; Inter a caccia di gol dietro la Thu-La: sprint nerazzurro per Hojlund; Inter, Taremi lascerà il club: due innesti in attacco, oltre a Bonny c'è Hojlund.

Inter, Chivu in emergenza: contro l’Urawa senza Thuram e altri cinque, ma Pio Esposito c’è - Domani la squadra di Chivu affronterà i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. Scrive fcinter1908.it

Inter Urawa, il punto sugli infortunati: Chivu in emergenza, out 6 big! - Inter Urawa, Chivu è in piena emergenza: la situazione nell’infermeria nerazzurra L’Inter si prepara ad affrontare una difficile sfida contro l’Urawa Red Diamonds in un match che promette emozioni e i ... Segnala informazione.it