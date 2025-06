Infopoint chiuso di viale Zerbi in attesa del bando comunale | c' è l' interesse di Confcommercio

L’infopoint di Viale Zerbi, chiuso in attesa del bando comunale C 232L e sostenuto dall’interesse di Confcommercio, rappresenta un punto di partenza per migliorare l’accoglienza turistica di Reggio Calabria. Con l’estate ormai a pieno ritmo e i flussi crescenti verso il lungomare Falcomatà e il Museo archeologico, è fondamentale prepararsi adeguatamente per offrire ai visitatori un’esperienza indimenticabile. La città ha tutto il potenziale, ora serve una strategia efficace per sfruttarlo al meglio.

La stagione estiva è ormai iniziata e a Reggio Calabria sono tanti i flussi turistici che cominciano a intensificarsi sul lungomare Falcomatà e davanti al Museo archeologico nazionale, arrivati anche grazie al rinato aeroporto. Eppure la città sembra ancora impreparata ad accogliere il flusso.

