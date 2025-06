Infiorate torna la magia Omaggi al Giubileo e a papa Francesco

Torna in scena la magica tradizione delle infiorate, omaggiando il Giubileo e Papa Francesco. Domenica, a Pievepelago, nell’estremo cuore dell’Appennino modenese, si celebra la storica Infiorata del Corpus Domini, un evento radicato almeno dal 1927. Con 25 tappeti di petali colorati, l’intera via Tamburù e piazza Ricci si trasformeranno in un’opera d’arte vivente. Un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura e nella spiritualità di queste meravigliose tradizioni.

di Giuliano Pasquesi Appuntamento domenica a Pievepelago, estremo lembo modenese in Appennino, quando si svolgerà la tradizionale Infiorata del Corpus Domini che risale almeno al 1927. Con 25 tappeti di petali multicolore verrà ricoperta tutta l’antica via Tamburù e la vicina piazza Ricci, dove passerà la solenne processione delle ore 12. Anche nel limitrofo comune di Fiumalbo da qualche anno si realizza una suggestiva Infiorata nel piazzale antistante al Duomo, anche qui per la processione delle 12. La vicinanza delle due località (5 km) consente di poter visitare agevolmente entrambe le Infiorate, dato che in entrambe i tappeti resteranno intatti almeno fino a sera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Infiorate, torna la magia. Omaggi al Giubileo e a papa Francesco

