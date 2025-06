Infiltrazioni d' acqua eternit e vetri rotti Caserma ex Piave nel totale abbandono

Da oltre vent'anni, la caserma ex Piave di Orvieto langue tra infiltrazioni d'acqua, vetri rotti e un degrado che avanza senza sosta, diventando sempre più difficile da recuperare. Nonostante ingenti investimenti, il suo futuro resta incerto, simbolo di fallimenti e promesse disattese. La domanda che aleggia è: riuscirà questa storica struttura a rinascere, o resterà un semplice ricordo del passato? Il tempo stringe, e le speranze si affievoliscono.

Orvieto, 20 giugno 2025 – Ventitré anni di fallimenti e giri a vuoto mentre il degrado avanza e si appresta a diventare irrecuperabile. E' dal 2002 che Orvieto non sa che fare della caserma ex Piave dopo aver speso senza costrutto centinaia di migliaia di euro per la sua rifunzionalizzazione ai tempi della società pubblica Risorse per Orvieto sotto l'amministrazione di centrosinistra. Il vuoto di prospettive e i progetti sfumati si stanno protraendo ormai da oltre sei anni. Anche quello cavalcato durante la campagna elettorale dell’attuale vice sindaco Stefano Spagnoli di farne una delle sedi per un scuola di polizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Infiltrazioni d'acqua, eternit e vetri rotti. Caserma ex Piave nel totale abbandono

