Infantino e Inzaghi due esempi del calcio che si fa umiliare dalla politica Faz e Süddeutsche

Infantino e Inzaghi incarnano due volti di un calcio spesso dominato da interessi politici e promesse non mantenute. In Germania, i media come Faz e Süddeutsche osservano con sguardo critico questa realtà , dove il calcio diventa teatro di manipolazioni e umiliazioni, come la spinosa questione del Mondiale per Club e delle Olimpiadi di Los Angeles. Un quadro complesso che ci invita a riflettere sul delicato equilibrio tra sport e politica, dove il cuore del gioco troppo spesso si perde tra...

In Germania, dove hanno passione – eufemismo – per Infantino e le cose della Fifa, non aspettavano altro che potersi godere una scenetta come quella della Juve ostaggio di Trump nello Studio Ovale, con Infantino a “fare da yes-man” (scrive la Faz). “Attualmente il Mondiale per Club, nel 2026 la Coppa del Mondo, nel 2028 le Olimpiadi di Los Angeles: lo sport sta vivendo un periodo intenso a Trumplandia, e incontri come quello nello Studio Ovale dimostrano che anche questi saranno sempre profondamente politici “, scrive la Süddeutsche Zeitung. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Infantino e Inzaghi, due esempi del calcio che si fa umiliare dalla politica (Faz e Süddeutsche)

In questa notizia si parla di: infantino - inzaghi - esempi - calcio

MONDIALE PER CLUB 2025 AI NASTRI DI PARTENZA. GUIDA ALLE ASIATICHE Gianni Infantino ci è riuscito. Dopo anni di lotta con i club e le varie Confederazioni calcistiche, il plenipotenziario Presidente della FIFA è riuscito a far partire la manifestazione Vai su Facebook

Infantino e Inzaghi, due esempi del calcio che si fa umiliare dalla politica (Faz e Süddeutsche); Da Inzaghi ai Mondiali: il calcio è sempre più un meccanismo della finanza saudita; Infantino sul Mondiale per Club: Sarà un enorme successo. Tutto tornerà al calcio.

Infantino e Inzaghi, due esempi del calcio che si fa umiliare dalla politica (Faz e Süddeutsche) - La Faz punta Inzaghi: "Nell'Arabia Saudita che giustizia i giornalisti è felice e contento" ... Si legge su ilnapolista.it

Calcio, Infantino nello studio Ovale svela a Trump la coppa "magica" del Mondiale per club - Subito Messi in campo, la Juve per stupire, l’Inter per rialzare la testa ... Lo riporta lastampa.it