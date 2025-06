IndyCar weekend ad alta velocità a Road America nel ‘America’s National Park of Speed’

indicare la sua passione per le sfide ad alta velocità, regalando emozioni uniche agli appassionati di motorsport. Dopo un breve intervallo, il campionato si riaccende tra le curve di Road America, il circuito più lungo e rapido dell’anno, situato nel cuore del Wisconsin. Un weekend imperdibile per chi desidera vivere l’adrenalina delle monoposto più veloci al mondo, pronti a scrivere nuovi capitoli di questa spettacolare stagione. La gara sta per cominciare.

Riprende dopo meno di una settimana la stagione della NTT IndyCar Series con la consueta sfida a Road America. Ci sarà da divertirsi all'intero dell' Am erica's National Park of Speed, il circuito più lungo e veloce dell'intero calendario che negli anni è diventato un riferimento per le monoposto e non solo. Il tracciato di Elkhart Lake ha una metratura di 4.048 miles (6.515 km), intervallati da 14 pieghe. Ricordiamo che la IndyCar è tornata a correre nel 2016 dopo una lunga pausa iniziata nel 2008, un gradito rientro per una pista unica che non ha cambiato mai la propria configurazione sin dalla propria apertura nel 1955.

