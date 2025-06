Indagini sui vigili di Genova | Botte abusi e prove falsificate Mi sono vergognata dei colleghi

Le indagini sui vigili di Genova svelano un inquietante quadro di abusi, botte e prove falsificate. Una delle agenti coinvolte ha deciso di rompere il silenzio, denunciando una realtà che la riempie di vergogna: tra le accuse, anche lesioni e peculato. La sua testimonianza rivela come una persona malmenata si è ritrovata con droga non sua in tasca, sollevando questioni sulle pratiche e sull'integrità delle forze dell’ordine.

La versione di una delle agenti che ha denunciato i vigili genovesi della chat Quei Bravi Ragazzi, indagati per lesioni e peculato: "Una persona, malmenata, si è trovata in tasca droga non sua".

