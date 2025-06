Indagata per corruzione si dimette la sindaca di Prato Ilaria Bugetti

Un'ombra di scandalo scuote Prato: Ilaria Bugetti, sindaca del Pd, si dimette dopo essere stata indagata per corruzione. La decisione, presa in seguito a un incontro con il deputato Marco Furfaro, rappresenta un colpo duro per la cittĂ laniera e la scena politica locale. Un passo importante verso la trasparenza e il recupero della fiducia dei cittadini, ma anche un momento di grande incertezza per il futuro amministrativo di Prato.

La sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, Pd, indagata per corruzione, si è dimessa. Per la cittĂ laniera è un terremoto politico. La decisione è stata presa dopo l'incontro di questa mattina con il deputato Marco Furfaro (molto vicino alla segretaria Elly Schlein, che ovviamente ha seguito la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Indagata per corruzione, si dimette la sindaca di Prato Ilaria Bugetti

In questa notizia si parla di: indagata - corruzione - sindaca - prato

Prato, terremoto in Comune: la sindaca Bugetti indagata per corruzione, chiesti gli arresti domiciliari - Il recente scandalo a Prato scuote l’amministrazione locale: la sindaca Ilaria Bugetti è indagata per corruzione e rischia di dover rispettare gli arresti domiciliari.

A #Prato si è dimessa #Bugetti, la sindaca #Pd indagata per #corruzione #20giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/06/20/news/prato-sindaca-bugetti-dimissioni-indagata-corruzione-bresci-pd-43077904/… Vai su X

Tensione in consiglio comunale a Prato. Al centro delle polemiche la sindaca Ilaria Bugetti, indagata per corruzione. Nel pomeriggio di oggi, 19 giugno, durante la seduta l’opposizione ha lasciato l’aula consiliare fin dalle prime battute, in segno di protesta con Vai su Facebook

La sindaca di Prato Ilaria Bugetti, indagata per corruzione, ha detto che si dimette; Prato, la sindaca Ilaria Bugetti, indagata per corruzione, si dimette; Prato, si è dimessa la sindaca Bugetti indagata per corruzione.

Si dimette la sindaca di Prato Ilaria Bugetti indagata per corruzione - La sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, (Pd) questo pomeriggio ha convocato una giunta straordinaria per comunicare ai suoi assessori la volontà di rassegnare le dimissioni. Segnala msn.com

Prato, si è dimessa Bugetti: la sindaca Pd indagata per corruzione - La sindaca Pd di Prato, Ilaria Bugetti, ha annunciato oggi alla giunta le sue ... iltempo.it scrive