Incroci di mercato del Napoli per i portieri | ecco cosa succederà tra i pali azzurri

Il mercato del Napoli si anima sotto i riflettori, in particolare per la posizione di portiere. Con il rinnovo di Alex Meret ormai vicino, si delineano le strategie azzurre per rafforzare e consolidare il reparto tra i pali. Cosa riserverà il futuro ai campioni partenopei? Scopriamo insieme le incognite e le possibili mosse che potrebbero cambiare le sorti del Napoli in questa sessione estiva.

Il Napoli si prepara a definire una delle questioni più delicate del suo mercato estivo: il rinnovo del contratto di Alex Meret. Il portiere friulano, titolare della Nazionale italiana e tra i protagonisti dell’ultima stagione di Serie A, è pronto a firmare un nuovo accordo che lo legherà al club azzurro fino al 30 giugno . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: mercato - napoli - incroci - portieri

Inter-Napoli, duello anche sul mercato: i nomi contesi - Internapoli: un duello che si gioca anche sul mercato. Inter e Napoli, protagonisti di un campionato avvincente e incerto, si sfidano per la supremazia.

Fantacalcio 2025-26: la griglia portieri e i migliori abbinamenti; Griglia portieri 2024-2025: la tabella per l'asta di fantacalcio; La griglia dei portieri per il Fantacalcio 2024/25: le migliori coppie e chi prendere tra top e low cost.

Incroci di mercato del Napoli per i portieri: ecco cosa succederà tra i pali azzurri - Il Napoli si prepara a definire una delle questioni più delicate del suo mercato estivo: il rinnovo del contratto di Alex Meret. Scrive dailynews24.it

Mercato, due portieri per Conte - Meret, c’è l’ok per il rinnovo ma può arrivare dal Torino anche Milinkovic- Segnala napoli.repubblica.it