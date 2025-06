Incrementare il benessere psico-fisico dei pazienti | donati libri al reparto di medicina

In un gesto di grande solidarietà, 674 nuovi libri arricchiscono la biblioteca del reparto di medicina generale dell’ospedale “San Giovanni di Dio” ad Agrigento, diretto da Giuseppa Mira. Questa donazione, proveniente con gratitudine dai fratelli Salvatore e altri benefattori, mira a promuovere il benessere psico-fisico dei pazienti, offrendo loro un’oasi di conforto e speranza. Un’iniziativa che dimostra come la cultura possa essere una medicina per l’anima.

Ben seicentosettantaquattro nuovi volumi giungono ad impreziosire la biblioteca presente presso il reparto di medicina generale del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento diretto da Giuseppa Mira. Sono il frutto di una generosa donazione compiuta dai fratelli Salvatore e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Incrementare il benessere psico-fisico dei pazienti": donati libri al reparto di medicina

In questa notizia si parla di: medicina - reparto - incrementare - benessere

Riapre il Centro di Medicina Iperbarica nel DEA del Vito Fazzi di Lecce. Un traguardo importante per la sanità del territorio che disporrà di un servizio terapeutico strategico. La struttura, afferente al Dipartimento di Anestesia e Rianimazione guidato dal Dottor Vai su Facebook

Donati nuovi libri alla biblioteca del reparto di medicina generale dell’ospedale di Agrigento; Migliorare gli ospedali migliorando la vita ai professionisti sanitari; Emergenza-urgenza, Balzanelli (Sis118): Riformare la legge e incrementare mezzi e formazione.

Inaugurato nuovo reparto di Medicina interna all'ospedale Bonomo - Inaugurato il nuovo reparto di Medicina Interna dell’ospedale Bonomo di Andria, uno spazio innovativo dotato di tecnologie avanzate e accortezze progettuali pensate per migliorare il benessere ... Segnala rainews.it

Covid: Asp, convertiti posti reparto Medicina a Lentini - L'Asp di Siracusa, a causa dell'aumento di pazienti malati di covid, riconverte provvisoriamente in reparto covid i posti letto del reparto di Medicina ... Si legge su ansa.it