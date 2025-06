Incredibile sulla Statale 89 | mezzo incastrato sotto al ponte auto e camion in coda da ore

Un incidente spettacolare ha paralizzato la Statale 89: auto e camion in coda da ore sotto il sole cocente, mentre un mezzo incastrato sotto un ponte blocca tutto il traffico tra Manfredonia e Foggia. La situazione si aggrava in un orario di punta, creando disagi enormi ai pendolari e alle attività locali. La soluzione, ancora lontana, mette alla prova pazienza e resistenza di chi è rimasto intrappolato in questa emergenza improvvisa.

Dalle 14 di oggi venerdì 20 giugno centinaia di auto e mezzi pesanti sono bloccati sulla Statale 89 che collega Manfredonia a Foggia, peraltro in un orario di punta e sotto a un sole rovente, in direzione del capoluogo dauno, a pochi km dall'ingresso in cittĂ , per via di un mezzo adibito a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Incredibile sulla Statale 89: mezzo incastrato sotto al ponte, auto e camion in coda da ore

