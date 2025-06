Incontro pubblico in parrocchia sulla pace e sul suo significato

di coinvolgere la comunità in una discussione profonda e condivisa sul valore della pace, ascoltando le testimonianze di chi ha dedicato la propria vita alla sua difesa. Un appuntamento imperdibile per riflettere insieme sul significato di pace e sul suo futuro. Non mancate: la vostra voce può fare la differenza.

Il Comune di Cesa, in collaborazione con la Parrocchia San Cesario, promuove un importante momento di riflessione dal titolo “La pace ha un futuro? La voce dei testimoni”, che si terrà domenica 22 giugno alle ore 18:00 presso la Parrocchia San Cesario di Cesa. L’iniziativa nasce dalla volontà. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Incontro pubblico in parrocchia sulla pace e sul suo significato

In questa notizia si parla di: parrocchia - pace - incontro - pubblico

