Incontro di pugilato Italia-Irlanda alla scuola Allievi Agenti di Polizia

Venerdì 20 giugno, alle 20, la Scuola Allievi Agenti di Caserta si trasformerà nel ring di un emozionante incontro di pugilato internazionale "Italia vs Irlanda". I giovani allievi della Sezione Giovanile Fiamme Oro si sfideranno con atleti irlandesi di pari categoria, offrendo uno spettacolo coinvolgente e ricco di spirito sportivo. Un evento che unisce passione, talento e amicizia tra due nazioni, dimostrando come lo sport possa abbattere ogni barriera.

Venerdì 20 giugno, a partire dalle 20, alla Scuola Allievi Agenti di Caserta si terrà un incontro di pugilato internazionale "Italia vs Irlanda" che vedrà impegnati i giovani allievi della locale Sezione Giovanile Fiamme Oro contro atleti di pari categoria provenienti dall'Irlanda con. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Incontro di pugilato "Italia-Irlanda" alla scuola Allievi Agenti di Polizia

In questa notizia si parla di: irlanda - allievi - incontro - pugilato

Incontro di pugilato Italia-Irlanda alla scuola Allievi Agenti di Polizia; Caserta. Pugilato. Fiamme Oro sul ring: stasera incontro internazionale con l'Irlanda; Scuola Allievi Agenti Polizia di Caserta, stasera incontro di pugilato internazionale Italia vs Irlanda.

Scuola Allievi Agenti Polizia di Caserta, stasera incontro di pugilato internazionale Italia vs Irlanda - 00, la Scuola Allievi Agenti di Caserta ospiterà un evento internazionale di pugilato giovanile, un confronto che promette emozioni forti e crescita sportiva. casertaweb.com scrive

Pugilato donne: l'incontro Taylor-Serrano entra nella storia - confermandosi così campionessa mondiale dei pesi leggeri in un incontro che passerà alla storia: il primo del pugilato femminile a tenersi al Madison Square Garden di New York. Come scrive rainews.it