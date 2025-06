Inclusione sociale e percorsi occupazionali inaugurato il Centro ' Il cuore di Chisciotte'

In un clima di entusiasmo e speranza, il cuore pulsante di Ferrara si arricchisce di un nuovo importante spazio dedicato all’inclusione sociale e all’empowerment. Giovedì 19 giugno, in via Traversagno 31, è stato inaugurato 'Il cuore di Chisciotte', il centro socio occupazionale di Coop Azioni, simbolo di un impegno concreto verso percorsi di integrazione e crescita comune. La coesione sociale di una città – ha affermato...

Nella mattina di giovedì 19 giugno, in via Traversagno 31, è stato inaugurato 'Il cuore di Chisciotte', il nuovo Centro socio occupazionale di Coop Azioni aderente a Confcooperative Ferrara.

