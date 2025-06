Inclusione e gioco all’università | torna Diversamente in campus con la terza edizione a Chieti

Preparati a vivere un pomeriggio di gioia, inclusione e scoperta! Sabato 5 luglio, il campus dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti si trasformerà in un luogo di incontro e divertimento con la terza edizione di “Diversamente in Campus”. Promossa dall’associazione Sorrisi In Ospedale (Asio), questa iniziativa unica nel suo genere in Italia celebra il valore del gioco e dell’inclusione, creando un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. Vieni a scoprire come il divertimento possa unire e trasformare!

Sabato 5 luglio, dalle ore 15.00 alle 20.00, il campus dell’università “G. d’Annunzio” di Chieti ospiterà la terza edizione di “Diversamente in Campus”, evento promosso dall’associazione Sorrisi In Ospedale (Asio). La manifestazione, unica nel suo genere in Italia per ambientazione e finalità. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Inclusione e gioco all’università: torna “Diversamente in campus” con la terza edizione a Chieti

In questa notizia si parla di: campus - università - diversamente - terza

Università, crescono i posti di Medicina al campus di Ravenna: si sale a 180 studenti - L'Università di Bologna potenzia i corsi di medicina al campus di Ravenna, aumentando i posti disponibili a 180 studenti.

Inclusione e gioco all’università: torna “Diversamente in campus” con la terza edizione a Chieti; “Diversamente in Campus”: torna l’evento dell’Associazione Sorrisi in Ospedale!; TFA Sostegno: candidati riservatari 3 su 5 possono concorrere per la quota di riserva di un solo Ateneo [Tutte le FAQ].