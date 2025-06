Incidenti lavoro | cade in dirupo muore operaio forestale in Valle Anzasca

Tragedia in Valle Anzasca: un operaio forestale di 62 anni perde la vita cadendo in un dirupo mentre svolgeva lavori di pulizia del sentiero. Un incidente che scuote profondamente la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza sul lavoro. La tragedia di Sandro De Marchi ci ricorda quanto sia fondamentale garantire ambienti di lavoro sicuri e prevenire incidenti simili in futuro.

Milano, 20 giu. (LaPresse) – Incidente sul lavoro questa mattina in Valle Anzasca, a Calasca Castiglione, nella provincia del Verbania-Cusio-Ossola, dove un operaio forestale è caduto in un dirupo mentre era impegnato nelle pulizie di un sentiero. La vittima Sandro De Marchi, era operaio forestale regionale e aveva 62 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incidenti lavoro: cade in dirupo, muore operaio forestale in Valle Anzasca

