Incidente tra scooter un ferito in ospedale | ripercussioni sul traffico FOTO

Un incidente tra scooter si è verificato oggi pomeriggio alle 14:30 all’incrocio tra via Forlanini e viale Guidoni, nel quartiere Novoli. Un uomo di circa 35 anni, in scooter, e un 60enne coinvolto nello scontro hanno causato disagi al traffico e un ferito trasportato in ospedale. La scena, documentata da alcune foto, sottolinea l’importanza di rispettare le regole per evitare tragedie e rallentamenti.

Incidente stradale quest'oggi, venerdì 20 agosto, intorno alle 14:30, all'incrocio tra via Forlanini e viale Guidoni, in zona Novoli. L'incidente ha coinvolto un uomo, sui 35 anni, che arrivava in scooter da viale Guidoni e un secondo, 60enne che, arrivando da via Forlanini, avrebbe voltato a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Incidente tra scooter, un ferito in ospedale: ripercussioni sul traffico / FOTO

