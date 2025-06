Incidente tra auto e moto | giovane elitrasportato al Ruggi

Una drammatica collisione tra auto e moto a Marina di Pisciotta ha sconvolto questa mattina la comunità. Il giovane straniero coinvolto, vittima di un grave trauma cranico, è stato prontamente elitrasportato al Ruggi per ricevere le cure necessarie. La scena, sotto shock, testimonia quanto possa essere sottile il confine tra normalità e emergenza sulle nostre strade. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente per fare luce sulla vicenda.

Paura, questa mattina, a Marina di Pisciotta, dove un’auto e una moto si sono scontrate per motivi in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il ragazzo straniero che era a bordo dello scooter, il quale è caduto rovinosamente sulla carreggiata riportando un trauma cranico e diverse. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente tra auto e moto: giovane elitrasportato al Ruggi

