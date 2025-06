Incidente sulla provinciale | motociclista perde la vita sul colpo

Tragedia sulla provinciale ERCHIE: un motociclista di 40 anni perde tragicamente la vita in un incidente sul colpo. Sul luogo sono intervenuti carabinieri e agenti di Polizia locale per gestire i rilievi e la viabilità , con la strada temporaneamente chiusa. La comunità è sconvolta da questa perdita improvvisa, mentre le indagini mirano a fare luce sulle cause dell’incidente. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa triste vicenda.

ERCHIE - Un motociclista, C.N. di 40 anni, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 giugno, sulla sp61, la provinciale nota come "Santuario San Cosimo-Erchie". Sul posto carabinieri per i rilievi e agenti di Polizia locale per la gestione della viabilità . La strada è stata chiusa. Da. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Incidente sulla provinciale: motociclista perde la vita sul colpo

In questa notizia si parla di: provinciale - motociclista - vita - incidente

Incidente terrificante sulla provinciale: muore motociclista di 36 anni - Un tragico incidente ha scosso la comunità locale: un motociclista di 36 anni ha perso la vita sulla provinciale, mentre il sole calava dolcemente all'orizzonte.

Un violentissimo scontro tra una moto e una jeep è costato la vita, nella serata di martedì 17 giugno, a Guido Giovanni Marro, agente della polizia penitenziaria di soli 31 anni. Il drammatico incidente si è verificato lungo la strada provinciale 662, nel tratto che Vai su Facebook

#Talana. Un turista tedesco è morto dopo aver perso il controllo della moto sulla provinciale 56. Inutili i tentativi di rianimazione del 118 Vai su X

Incidente sulla provinciale: motociclista perde la vita sul colpo; Tragica caduta in moto . Ragazzo perde la vita; Incidente in moto a Pontebba, ecco chi era il 59enne che ha perso la vita lungo il ponte della strada provinciale.

Incidente a Santorso. Esce di strada in moto e si schianta sul guardrail: morto il centauro - Ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro il guardrail: perde la vita il centauro. Scrive msn.com

Una vita spezzata dopo l’incidente in moto di fronte all’ospedale. Il 49enne viveva a Schio - E' morto praticamente di fronte all'ospedale Alto Vicentino di Santorso, giovedì sera, Mihai Chiriac, motociclista di 49 anni che ha perso il controllo ... Come scrive ecovicentino.it