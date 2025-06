Incidente sul raccordo autostradale | auto si ribalta

Un incidente scuote il raccordo autostradale Castel del Lago – Benevento: due auto si scontrano violentemente, con una Fiat Punto che si ribalta. Fortunatamente, le conseguenze per i conducenti sono state lievi, ma l’episodio mette in evidenza l’importanza della prudenza alla guida. Cosa si può imparare da questo episodio? È fondamentale mantenere la concentrazione e rispettare i limiti di sicurezza per evitare tragedie evitabili.

Incidente stradale tra due autovetture, nel primo pomeriggio di oggi, con conseguenze tutto sommato lievi per le persone coinvolte. Sul raccordo autostradale Castel del Lago – Benevento, all'altezza dello svincolo San Giorgio del Sannio, secondo una prima ricostruzione, due auto provenienti da Castel del Lago sono venute a collisione. A causa della violenza dell'urto, una Fiat Punto si è ribaltata terminando la propria corsa sul fianco al centro della carreggiata; l'altra vettura coinvolta, una Opel Corsa, ha invece subito danni nella parte anteriore. Il bilancio del sinistro riporta, fortunatamente, solo alcune ferite non gravi ai danni di un giovane occupante della Panda che si è fatto medicare sul posto dal personale del 118, subito intervenuto.

