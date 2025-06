Incidente sul lavoro | operaio di una ditta di costruzioni precipita da 9 metri operato d' urgenza

Un incidente sul lavoro scuote la provincia di Roma: un operaio di una ditta di costruzioni è precipitato da 9 metri, rischiando la vita. Trasportato d'urgenza in ospedale, ha subito un intervento essenziale per salvarlo. La sicurezza sui cantieri torna al centro del dibattito, evidenziando l'importanza di prevenzione e responsabilità. In questo scenario, la tutela dei lavoratori deve essere sempre una priorità assoluta.

Incidente sul lavoro a Fiano Romano, in provincia di Roma. Un operaio dipendente di una ditta di costruzioni è precipitato al suolo da un'altezza di 9 metri. Grave è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. È accaduto giovedì pomeriggio nella. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incidente sul lavoro: operaio di una ditta di costruzioni precipita da 9 metri, operato d'urgenza

