incidente sul lavoro nel napoletano operaio cade durante scarico merce e muore

Una tragedia sconvolge il Napoletano: un operaio di 55 anni perde la vita durante un incidente sul lavoro a Poggiomarino. La sua caduta, avvenuta mentre scaricava merce, evidenzia ancora una volta la fragilitĂ e i rischi insiti nelle attivitĂ quotidiane sul campo. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale rafforzare le misure di sicurezza per tutelare chi pensa di essere invincibile.

(Adnkronos) – Ancora un morto sul lavoro oggi, venerdì 20 giugno, a Poggiomarino in provincia di Napoli dove ha perso la vita un operaio di 55 anni.  L'incidente in via Arcivescovo D’Ambrosio. Da una prima sommaria ricostruzione pare che il 55enne, impiegato in una ditta che opera nel settore trasporto merci su strada, mentre effettuava . 🔗 Leggi su Ildifforme.it