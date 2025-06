Incidente sul lavoro a Poggiomarino cade mentre scarica merci | morto operaio 55enne

Tragedia a Poggiomarino: un incidente sul lavoro costato la vita a un operaio di 55 anni mentre scaricava merci. I carabinieri intervenuti questa mattina a via Arcivescovo D'Ambrosio stanno indagando sulle cause dell’incidente. Una perdita umana che ci ricorda quanto sia fondamentale rafforzare le norme di sicurezza sul lavoro, per prevenire altre tragedie e proteggere chi ogni giorno si dedica con impegno.

Poco fa i carabinieri della locale stazione sono intervenuti a via Arcivescovo D'Ambrosio per un incidente sul lavoro. Un 55enne operaio di una ditta operativa nel settore trasporto.

