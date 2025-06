Incidente sul lavoro 45enne ferito da masso | portato in ospedale con l' elicottero

Un incidente drammatico si è verificato a Campo Ligure, dove un lavoratore di 45 anni, presumibilmente un rocciatore, è stato colpito da un masso sulla testa e sulla spalla. Trasportato urgentemente in ospedale con un elicottero, la scena ha suscitato grande preoccupazione tra soccorritori e passanti. Le autorità sono immediatamente intervenute per gestire l’emergenza e accertare le cause di questo incidente, che sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza nei cantieri.

È stato portato in ospedale in elicottero il lavoratore rimasto ferito in un cantiere a Campo Ligure. È successo poco dopo le 14 sulla strada provinciale 456: l'uomo, 45 anni, dalle prime informazioni un rocciatore, è stato colpito sulla testa e sulla spalla da un masso. Sul posto anche i.

