Incidente per Giulia Salemi a The Cage | la foto in ospedale dopo essere stata travolta da un concorrente

Un incidente imprevisto durante la puntata di The Cage ha coinvolto Giulia Salemi, che è stata travolta da un concorrente, causando un infortunio al ginocchio. Dopo lo show, l'influencer ha condiviso una foto dal letto d’ospedale, svelando il motivo del ghiaccio incessante: “Ecco perché mi avevate visto con il ghiaccio per giorni”. La sua forza e il sorriso non si sono spenti, dimostrando che anche nelle difficoltà si trova il coraggio di andare avanti. Continua a leggere.

