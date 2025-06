incidente Milano 20enne Marco Cutrona morto investito da un' auto mentre era sul monopattino elettrico guidatore era ubriaco - VIDEO

Tragedia a Milano: un giovane di 20 anni, Marco Cutrona, ha perso la vita nella notte investito da un'auto mentre si trovava sul monopattino elettrico. L'incidente, avvenuto in via Melzi d'Erli, ha suscitato grande dolore e preoccupazione, soprattutto per le circostanze che lo hanno accompagnato. Un episodio che solleva ancora di più il tema della sicurezza sulle strade, dove ogni dettaglio può fare la differenza tra vita e morte.

Il giovane nella caduta ha perso il casco e ha sbattuto contro lo spartitraffico. Inutili i soccorsi al Niguarda. Incidente a Milano in via Melzi d'Erli, in zona Corso Sempione, dove il 20enne Marco Cutrona è morto dopo esser stato investito da un'auto. Il tutto è avvenuto alle 3.30 di notte.

Si chiamava Marco Cutrona, il ragazzo deceduto nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno davanti all'Arco della Pace in centro a Milano travolto da un'auto Alla guida c’era un 50enne risultato positivo all’etilometro Vai su Facebook

