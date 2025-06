Incidente in via Ripamonti anziana investita da moto e sbalzata per 8 metri | è gravissima

Un incidente drammatico scuote Milano in via Ripamonti: una donna di 79 anni è stata gravemente investita da una moto e sbalzata di oltre 8 metri. La scena, ripresa dalle urla e dai soccorsi immediati, evidenzia ancora una volta la pericolosità delle strade cittadine. La comunità si stringe attorno alla vittima, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica collisione, che ci ricorda quanto sia cruciale la sicurezza di tutti.

Milano, 20 giugno 2025 – Grave incidente oggi a Milano, in via Ripamonti. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 di questa mattina, venerdì 20 giugno. Una donna di 79 anni è stata investita da una motocicletta, riportando gravissime ferite. La signora, secondo quanto riferito, nell’impatto è stata sbalzata per circa 8 metri. L’anziana è stata soccorsa sul posto dai sanitari di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) accorsi sul luogo del terribile incidente con un’automedica, un’auto infermieristica e due ambulanze, uscendo in codice rosso (quello di massima urgenza). Una volta giunti sul posto i sanitari hanno portato la 79enne in ospedale al Niguarda di Milano con un trauma cranico e traumi al torace e agli arti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente in via Ripamonti, anziana investita da moto e sbalzata per 8 metri: è gravissima

