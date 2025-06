Incidente in tangenziale a Stupinigi di Nichelino coinvolte tre vetture | due feriti

Un incidente all’alba sulla tangenziale sud di Torino a Stupinigi di Nichelino ha coinvolto tre vetture, causando rallentamenti e due feriti. L’impatto, avvenuto in corsia di sorpasso alle 9:30 di venerdì 20 giugno, ha generato codice rosso e disagi alla viabilità. Le forze dell’ordine sono subito intervenute per gestire la situazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione, ma le condizioni dei feriti sono state stabilizzate.

Incidente lungo la tangenziale sud di Torino a Stupinigi di Nichelino, in direzione di Piacenza. L'impatto tra tre vetture è avvenuto in corsia di sorpasso nella mattinata di venerdì 20 giugno intorno alle 9.30. Il sinistro ha avuto forti ripercussioni sul traffico. Due persone sono rimaste.

Incidente tra Stupinigi e La Loggia, direzione sud. Due vetture capottate. Per il momento non ci sono code, si marcia solo in corsia di sorpasso. Vai su Facebook

