Incidente in scooter elettrico a Foggia | uomo ferito alla rotatoria di viale Gentile

Un incidente sfortunato scuote la tranquilla sera di Foggia: un uomo finisce a terra dopo aver perso il controllo dello scooter elettrico nella rotatoria di viale Gentile. La scena, resa ancora più drammatica dall’intervento tempestivo di forze dell’ordine e sanitari, sottolinea l’importanza della sicurezza tra mobilità sostenibile e attenzione sulle strade. Restate aggiornati per scoprire come si è conclusa questa vicenda e quali misure sono state adottate.

Perde il controllo del mezzo e finisce a terra. Un uomo è rimasto ferito nella tarda serata di giovedì 20 giugno a seguito di un incidente autonomo con uno scooter elettrico, avvenuto all'altezza della rotatoria tra viale Gentile e via Lenotti, nel quartiere Macchia Gialla, a Foggia. Intervento immediato di polizia locale e sanitari. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti rapidamente gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo quanto emerso, si è trattato di una fuoriuscita autonoma del mezzo, senza coinvolgimento di altri veicoli.

