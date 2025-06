Incidente in piazza Castello a Torino | tram travolge ciclista mezzi pubblici deviati

Un incidente scuote questa mattina piazza Castello a Torino: un tram ha travolto un ciclista, finendo tra i binari. La scena, impressionante, ha causato disagi e deviazioni nei mezzi pubblici, mentre i soccorsi sono intervenuti prontamente. Fortunatamente, le ferite dell'uomo non sembrano gravi. Per consentire i rilievi e ripristinare la circolazione, sono state adottate misure temporanee che potrebbero prolungare i disagi in città .

Incidente stradale oggi, venerdì 20 giugno 2025, in piazza Castello a Torino. Un tram, nel corso della mattinata, ha travolto un ciclista. La bicicletta del primo è finita sotto il mezzo pubblico, tra i binari. L'uomo ha riportato alcune ferite, che non sarebbero gravi. Per consentire i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente in piazza Castello a Torino: tram travolge ciclista, mezzi pubblici deviati

