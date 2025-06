Incidente in moto alla rotatoria di viale Gentile | conducente trasportato in ospedale

Un incidente inquietante si è verificato nella tarda serata di ieri alla rotatoria di viale Gentile, con una moto elettrica che è uscita fuori strada, causando il ferimento del conducente. Intervento immediato delle forze dell'ordine e soccorsi sul luogo: l’uomo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti. Un episodio che ricorda quanto sia importante mantenere la massima prudenza sulle strade, soprattutto in zone critiche come questa.

Moto elettrica esce fuori strada alla rotatoria di viale Gentile, ferito il conducente. È successo nella tarda serata di ieri, giovedì 20 giugno, all'intersezione con via Lenotti, in zona Macchia Gialla. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del sinistro - un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Incidente in moto alla rotatoria di viale Gentile: conducente trasportato in ospedale

