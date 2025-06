Incidente e lavori code chilometriche in A10 e A12

Un primo pomeriggio da incubo sulle autostrade genovesi: code chilometriche e incidenti tra tamponamenti e lavori in corso. L’incidente con cinque feriti sull'A10 ha causato una lunga coda tra Pra’ e Genova Ovest, paralizzando il traffico in direzione città . Autovelox e attenzione sono ora più che mai necessari per garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti coinvolti e ripristinare la viabilità il prima possibile.

Primo pomeriggio difficile in autostrada con code chilometriche tra incidenti e lavori sull'A10 e sull'A12. L'incidente con cinque feriti Nel primo caso, a causa di un tamponamento tra piĂą veicoli, sul'A10 si è sviluppata una coda di 5 km tra Pra' e Genova Ovest, in direzione Genova. Lo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Incidente e lavori, code chilometriche in A10 e A12

In questa notizia si parla di: incidente - lavori - code - chilometriche

Trafitto da una lancia, incidente choc in autostrada durante i lavori. Morto un 55enne - Un incidente drammatico in autostrada durante i lavori ha causato la morte di un uomo di 55 anni, evidenziando ancora una volta la pericolositĂ del lavoro in Italia.

Incidente sulla Fi-Pi-Li: traffico rallentato tra Santa Croce e Montopoli, lunghe code verso il mare Vai su Facebook

Incidente e lavori, code chilometriche in A10 e A12; “Tutti al mare? No, tutti fermi”. FiPiLi, è iniziata l’estate: tra incidenti e traffico, odissea in auto; Caos sulla A32 a Rivoli: code chilometriche e disagi per i lavori in direzione Bardonecchia.

Caos sulla A32 a Rivoli: code chilometriche e disagi per i lavori in direzione Bardonecchia - La causa dei rallentamenti, che hanno generato code chilometriche, è da ricondurre ad un incidente accaduto nel pomeriggio e ai lavori in corso che impongono un restringimento della carreggiata. Lo riporta lagendanews.com

Scontro tra tre veicoli sull’A18: rallentamenti e code chilometriche - Messina, all’altezza del tratto immediatamente successivo al casello di San Gregorio, in direzione Aci ... catania.liveuniversity.it scrive