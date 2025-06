Incidente a Milano travolta da un motociclista mentre attraversa | gravissima

Un drammatico incidente a Milano scuote la città: una donna di 79 anni è stata gravemente ferita dopo essere stata travolta da un motociclista in via Giuseppe Ripamonti. Immediato il trasporto al pronto soccorso del Niguarda, dove i medici combattono per salvarle la vita. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza stradale e della responsabilità di tutti gli utenti della strada. La vicenda è ancora in fase di chiarimento.

Una donna di 79 anni è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Giuseppe Ripamonti a Milano nella mattinata di venerdì 20 giugno. L’anziana, travolta da un motociclista, è stata accompagnata con la massima urgenza al Niguarda. Lotta tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incidente a Milano, travolta da un motociclista mentre attraversa: gravissima

