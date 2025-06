Incidente a Milano tra un' auto e un' ambulanza all' incrocio

Alle prime luci dell'alba di venerdì 20 giugno, Milano è stata teatro di un incidente tra un’ambulanza della Croce Rosa Celeste e un’autovettura all’incrocio di via [Nome strada]. Mentre l’ambulanza, con sirene spiegate, si dirigeva verso una missione di emergenza, il destino ha voluto che le loro strade si incrociassero in modo improvviso e inatteso. Un episodio che ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un attimo e l’importanza della prudenza alla guida.

L'ambulanza che avanza con le sirene per arrivare dove qualcuno ha bisogno e un'auto che sopraggiunge all'incrocio. Incidente all'alba di venerdì 20 giugno a Milano tra un mezzo di emergenza della Croce Rosa Celeste e un'autovettura. Lo schianto è avvenuto nel corso della nottata, all'incrocio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incidente a Milano tra un'auto e un'ambulanza all'incrocio

In questa notizia si parla di: incrocio - incidente - milano - auto

Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco - Un incidente stradale ha scosso il quartiere Madonna di Campagna a Torino, oggi, giovedì 15 maggio 2025.

Incidente mortale nella notte a Milano. La vittima è un ragazzo di 26 anni, che in monopattino stava percorrendo corso Sempione in direzione Arco della Pace, quando verso le 3.30, a un incrocio con semaforo che a quell’ora è lampeggiante, è stato urtato da Vai su Facebook

Incidente a Milano tra un'auto e un'ambulanza all'incrocio; Centrato da un'auto, 26enne muore in monopattino a Milano; Incidente a Milano, Marco Cutrona investito e ucciso sul monopattino a 20 anni. L'automobilista positivo all’alcol test.

Milano, scontro monopattino-auto: muore ventenne. Conducente ubriaco - La vittima è un ragazzo di 26 anni, che in monopattino stava percorrendo corso Sempione in direzione Arco della Pace, quando verso le 3. Segnala tg24.sky.it

Chi era Marco Cutrona, il 20enne morto nell’incidente tra auto e monopattino all’Arco della Pace a Milano - Marco Cutrona è morto nelle prime ore del 20 giugno dopo essere stato travolto da un'auto davanti all'Arco della Pace a Milano ... Si legge su fanpage.it