Inchiesta urbanistica Milano scontro accusa e difesa La giudice si prende un mese per decidere

Nel cuore di Milano, il dibattito sulla costruzione delle “Park Towers” di via Crescenzago si infiamma. La giudice Alessandra Di Fazio si prende ancora un mese per decidere il destino di sei figure coinvolte, tra accuse e difese, in un caso che mette in discussione l’urbanistica milanese. Un’attesa che potrebbe rivelare molto sul futuro dell’espansione cittadina e sulla trasparenza delle procedure edilizie. La decisione finale è ormai alle porte.

È arrivato in udienza preliminare il caso delle progetto delle “ Park Towers ” di via Crescenzago 105, vicino al Parco Lambro. La giudice Alessandra Di Fazio, si è presa ancora un mese di tempo per decidere se rinviare a giudizio o prosciogliere sei fra costruttori, progettisti e funzionari del Comune di Milano accusati di abusi edilizi e falsi. Dopo 7 mesi di udienza preliminare giovedì sera la giudice ha rinviato al 23 luglio la decisione sul processo relativo alle due torri di 81 e 59 metri e una terza palazzina più bassa, autorizzate come “ ristrutturazione edilizia ” di un piccolo stabile industriale invece che “nuova costruzione”, realizzato con una Scia alternativa al permesso a costruire, per la Procura in violazione dell’obbligo di potenziare le dotazioni di opere e servizi “anche quando si debba edificare in una zona già urbanizzata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta urbanistica Milano, scontro accusa e difesa. La giudice si prende un mese per decidere

