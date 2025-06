Inchiesta sulla polizia locale il Comune di Genova sospende il comandante Giurato e lo trasferisce

In un’inedita svolta nella gestione della polizia locale di Genova, il comandante Gianluca Giurato è stato sospeso e trasferito alla direzione Ambiente, suscitando scalpore tra cittadini e addetti ai lavori. L’azione del Comune, motivata dal rischio di compromissione dell’attività amministrativa, sottolinea l’importanza di trasparenza e integrità nelle istituzioni pubbliche. Ma cosa c’è dietro questa decisione? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli e le implicazioni di questa vicenda.

Gianluca Giurato, indagato per rivelazione di segreto d’ufficio, è stato sospeso dall’incarico di comandante della polizia locale e trasferito di alla direzione Ambiente. Il Comune ha ritenuto sussistente il rischio che la sua permanenza “possa inficiare il regolare svolgimento dell’attività amministrativa”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Inchiesta sulla polizia locale, il Comune di Genova sospende il comandante Giurato e lo trasferisce

