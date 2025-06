Inchiesta polizia locale | Giurato sospeso dal ruolo di comandante e trasferito alla direzione Ambiente

Un terremoto scuote la città di Genova: Gianluca Giurato, il comandante della polizia locale, è stato sospeso e trasferito alla direzione Ambiente in seguito a un'inchiesta per rivelazione di segreto d'ufficio. La sua vicenda apre un momento di grande scrutinio sulle istituzioni cittadine, mentre la gestione temporanea della polizia locale si fa ancora più cruciale per garantire sicurezza e trasparenza. Una notizia che tiene col fiato sospeso tutta la comunità.

Gianluca Giurato - indagato per rivelazione di segreto d'ufficio, è stato sospeso dall'incarico di comandante della polizia locale di Genova. Attualmente è stato spostato nella direzione Ambiente del Comune, in qualità di dirigente, mentre la direzione della locale è temporaneamente affidata al.

Inchiesta polizia locale: sospeso il comandante Giurato, trasferito alla direzione Ambiente - L’ombra di un’indagine scuote il cuore di Genova: il comandante Gianluca Giurato, coinvolto in un caso di rivelazione di segreto d’ufficio, è stato sospeso e trasferito alla direzione Ambiente del Comune.

ll Comune di Genova ha sospeso l'incarico al comandante della polizia locale Gianluca Giurato indagato per rivelazione di segreto d'ufficio riguardante l'allora candidata sindaca del campo progressista Silvia Salis, oggi alla guida dell'amministrazione cittadin Vai su Facebook

Inchiesta sulla polizia locale, il Comune di Genova sospende Giurato e lo trasferisce - Gianluca Giurato, indagato per rivelazione di segreto d’ufficio, è stato sospeso dall’incarico di comandante della polizia locale e trasferito di alla ... Scrive ilsecoloxix.it

Dossier contro Silvia Salis, sospeso il comandante della Polizia locale di Genova - Il Comune di Genova ha sospeso l'incarico al comandante della polizia locale Gianluca Giurato accusato di rivelazione di segreto d'ufficio nell'indagine ... Scrive fanpage.it