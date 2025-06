Inchiesta polizia locale Fp Cgil | L' eventuale colpa di pochi non ricada su tutti gli agenti

L'inchiesta sulla polizia locale di Genova solleva questioni delicate e complesse. La FP Cgil sottolinea con fermezza che la colpa di alcuni non deve macchiare l’intera squadra, ribadendo il valore e l’impegno di tutti gli agenti onesti e dediti al servizio pubblico. Mentre si approfondiscono i dettagli, il sindacato rinnova il suo sostegno a chi lavora con integrità, perché la responsabilità collettiva non può essere il prezzo da pagare per le azioni di pochi.

Mentre si arricchisce di dettagli l'inchiesta che ha coinvolto la polizia locale di Genova, la Fp Cgil lancia un appello perché la colpa di pochi, se accertata, non ricada su tutto il Corpo. Il sindacato ha espresso la propria "piena solidarietà a tutte le lavoratrici e i lavoratori che, ogni.

In questa notizia si parla di: inchiesta - polizia - locale - cgil

