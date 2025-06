Inchiesta della Procura di Brindisi | Giannattasio arrestato per l' omicidio del brigadiere Legrottaglie

La tragica vicenda che ha sconvolto Brindisi si arricchisce di nuovi dettagli con l'inchiesta della procura, culminata nell'arresto di Giannattasio per l'omicidio del brigadiere Legrottaglie. La scoperta delle armi impiegate nel conflitto a fuoco del 12 giugno apre uno scorcio inquietante sulla vicenda. Ora si attende una svolta decisiva nelle indagini, che potrebbe portare alla verità e a una giusta tutela della legalità.

BRINDISI – Erano due le pistole in possesso del 57enne Camillo Giannattasio e del 67enne Michele Mastropietro, i due protagonisti del conflitto a fuoco che alle prime luci dello scorso 12 giugno ha provocato la morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, nelle campagne di Francavilla Fontana. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Inchiesta della Procura di Brindisi: Giannattasio arrestato per l'omicidio del brigadiere Legrottaglie

In questa notizia si parla di: brindisi - giannattasio - brigadiere - legrottaglie

Il gip del Tribunale di Taranto Francesco Maccagnano ha convalidato l'arresto di Camillo Giannattasio, 57enne di San Giorgio Jonico, coinvolto nelle indagini sull'omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, e ha disposto contestualmente nei suoi confronti

Carabiniere ucciso, Giannattasio accusato di omicidio - È stata notificata a Camillo Giannattasio, 57 anni, residente a Carosino (Taranto), un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Brindisi per l'omicidio del brigadiere capo Carlo Le ... Secondo ansa.it

